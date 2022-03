Varazze, il comune lavora allo spostamento della sede della Protezione civile per sviluppare un nuovo polo scolastico

Verrà spostata nei prossimi mesi la sede della Protezione civile nell'ex magazzino comunale di via Milano a Varazze da via Carducci che era stata inaugurata nel 2017.

"Potrebbe avere spazio di manovra, per la manutenzione dei mezzi e potrebbe essere anche un luogo di presidio costante in un'area soggetta negli ultimi tempi ad atti vandalici. Meritano una sede di tutto rispetto, nei momenti di criticità che abbiamo subito sono sempre stati pronti ed operativi per riuscire a dare una risposta a quelle che sono state le problematiche relative ad alluvioni e frane. E' giusto che il comune investa sulla sicurezza del nostro territorio" spiega il vicesindaco e l'assessore Filippo Piacentini.

Lo spostamento si unisce al progetto di sviluppo di un nuovo polo scolastico per unire le scuole elementari con l'asilo Quartini creando così un plesso unico proprio tra via Recagno e via Carducci.

"Il progetto è stato affidato in questi giorni e appena presentato seguiremo i bandi del Pnrr che prevedono la possibilità di reperire fondi e finanziamenti per andare ad intervenire sui plessi scolastici. Grazie allo spostamento della protezione civile riusciremo piano piano a stralci esecutivi a garantire la continuità didattica e a fare un intervento nello stesso tempo di manutenzione straordinaria, riqualificando realmente la scuola" prosegue il vicesindaco.

"Nei tre mesi estivi non riusciamo ad intervenire in maniera pesante facendo un pezzetto alla volta, avendo un troncone libero da poter riqualificare riusciremo graduatamente spostando gli alunni da un troncone all'altro a garantire sia la continuità didattica sia a riqualificare realmente con le necessità delle scuole moderne" conclude Piacentini.