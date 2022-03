Savona, tir incastrato in via N. S. del Monte: strada chiusa (FOTO)

Disagi alla viabilità sulla alture di Savona per un tir incastrato all'altezza di un tornante in via Nostra Signora del Monte. L'allarme è stato lanciato nella notte e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Savona. Al momento la strada risulta chiusa al traffico da via Pietragrossa a monte Ciuto. L'autista di nazionalità russa non ha riportato nessuna conseguenza fisica.

Secondo quanto riferito, il tir trasportava piastrelle. Le operazioni di messa in sicurezza sono attualmente in atto.