Mobili Piombini: da quattro generazioni le soluzioni d'arredo di grandi artigiani

Mobili Piombini è tra le aziende italiane più importanti sul territorio: la loro offerta si basa sulla tradizione, sulla bellezza del design italiano, su forti valori che portano avanti da ben quattro generazioni. Gli artigiani che fanno parte di Piombini hanno molto a cuore l’equilibrio di ogni mobile: design, funzionalità, italianità. Qualità impareggiabile, per un arredo che possiamo portare nelle nostre case, che ci accompagnerà per sempre, ma ad un costo conveniente.

Scoprire la storia di Mobili Piombini è affascinante, perché l’attività ha più di cento anni di lavoro alle spalle. La loro filosofia si basa sulla realizzazione di mobili come una volta, con quell’attenzione ai dettagli che non è mai passata di moda, ma che è rimasta ferma nella tradizione. Che dire poi per le soluzioni d’arredo con i mobili Piombini , davvero infinite nelle combinazioni? Approfondiamo la storia dell’azienda, il catalogo e i valori.

La storia di Mobili Piombini

La passione ha mosso la storia di questa azienda, sin dal primo giorno. La passione per i mobili, per lo stile italiano , per la scelta del legno, per la ricercatezza del design, sempre attuale e al passo con i tempi. Perché, sì, nonostante cento anni di lavoro e quattro generazioni, la tradizione è sempre stata portata avanti con un occhio alle tecniche di lavorazione attuali.

La creazione a mano di mobili è il loro punto fermo: gli artigiani del legno, infatti, si occupano di seguire ogni fase nei minimi dettagli e particolari, per un arredo pregiato e di grande effetto visivo. E non c’è proprio niente di meglio di un mobile che ci rende felici e orgogliosi: di improntare ogni ambiente della casa proprio come abbiamo sempre sognato.

La loro è una tradizione secolare, con un riguardo non indifferente nei confronti dell’innovazione e della valorizzazione del Made in Italy. Proprio quest’ultimo è un aspetto da sostenere e da condividere, non solo per quanto concerne l’economia locale, ma anche per la grande valenza del design italiano, che tutt’oggi è uno dei più amati in Europa e nel resto del mondo.

Soluzioni di arredo per ogni stanza

I complementi di arredo di Piombini ben si adattano a ogni stanza della nostra casa. La loro è un’impronta di cui non possiamo non innamorarci. Ed è così che possiamo scoprire mobili di grande valore: dalle scrivanie per lo studio, fino ai tavoli per il soggiorno, non mancano credenze e credenzoni, o ancora letti, armadi, comò e comodini.

Qualsiasi sia la stanza che abbiamo in mente di rinnovare, possiamo farlo con eleganza e con raffinatezza, grazie a Piombini. Non mancano neppure le soluzioni più convenienti, adatte a tutte le tasche, dal momento in cui sul sito è disponibile l’outlet Piombini.

L’azienda ha infatti scelto in modo consapevole di sposare il recupero creativo di qualità, fornendo l’arredo artigianale per tutti. La sostenibilità in questo caso è a 360°, dal momento in cui vengono recuperati mobili non in uso – o magari usati solo per un set fotografico. A risparmiare è il cliente, ma anche l’ambiente: il recupero è un tema green molto caro al giorno d’oggi, che tra l’altro permette di dare nuova vita a mobili e accessori .

I valori di Piombini Mobili: tradizione e artigianalità italiana

Sul sito di Mobili Piombini, oltre a sfogliare un ricco catalogo di complementi di arredo, è possibile comprendere i loro valori: la qualità, l’unicità e l’italianità. Senza dimenticare quel pizzico di creatività, che permette una personalizzazione del mobile sin dalle prime fasi, dalla scelta del legno alla rifinitura.

Sono tutti valori essenziali, su cui si poggia l’azienda da ormai quattro generazioni: promuovere l’arte italiana nel mondo dell’arredamento, senza dimenticare il passato glorioso dello stile, ma avendo ben chiara la sostenibilità ambientale e l’innovazione in questo campo.