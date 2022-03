Commissione sull'ospedale San Paolo, Damonte Prioli (Asl2): "Stiamo lavorando per potenziarlo, implementeremo anche il personale"

Angiografo, centro ictus, assunzioni nel reparto di neurologia tra cui il primario così come per la chirurgia della mano.

Questi i temi affrontati nella terza commissione consiliare in comune a Savona con al centro l'ospedale San Paolo di Savona che ha visto partecipare il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli, i direttori sanitari e amministrativi e direttori di struttura complessa del nosocomio savonese e i coordinatori infermieristici, a seguito della riunione dei sindaci del distretto e dell'incontro effettuato a Palazzo Sisto lo scorso 15 marzo con le associazioni e i sindacati.

"Abbiamo attivato il nuovo angiografo, in linea con quello che era il progetto che prevede un anno di osservazione sulla base dei dati che verranno raccolti e a fronte di questo saranno intraprese le opportune correzioni e implementazioni di risorse sempre nell'ottica di garantire la massima sicurezza e qualità - ha detto Damonte Prioli - stiamo inoltre procedendo all'assunzione di tre nuovi neurologi per completare l'organico e arrivare a 10 medici e un primario (è stato approvato ieri il profilo per il concorso per nominare il primario), ora il direttore facente funzioni è Emanuele Arena".

"Il centro ictus è già presente e già funzionante, verrà trasferito dal primo piano al settimo nella nuova sede con i lavori che saranno conclusi il 30 giugno 2022 con un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro. Se si riuscirà a completare l'assunzione del personale prima dello spostamento del centro ictus verrà attivato anche prima" continua il direttore generale dell'Asl2.

Attualmente, come specificato dal direttore sanitario Luca Garra, sono accolti 200-270 ictus e solo il 4% è stato trasferito per interventi di secondo livello al Santa Corona.

"Sulla chirurgia della mano invece nei prossimi 60 giorni l'Asl2 dovrà presentare alla Regione il nuovo piano di organizzazione aziendale, passeremo all'approvazione del profilo e poi bandiremo il concorso per il nuovo primario" prosegue Marco Damonte Prioli.

"Stiamo lavorando alacremente per potenziare l'ospedale San Paolo, è in corso di sviluppo e avrà il termine lavori al 30 aprile una nuova terapia semi intensiva per un milione 130mila euro, si sta procedendo al raddoppio degli spazi all'interno del pronto soccorso per 3 milioni e 300mila euro e l'ammodernamento dell'anatomia patologica per 320mila euro - conclude il dg Asl2 - Tutte queste azioni implementeranno anche la necessità di personale è sarà nostra cura procedere alle assunzioni. Deve essere un ospedale che risponde alle esigenze della popolazione che afferisce al presidio che risponde in modo integrato a tutti i cittadini della provincia in integrazione con gli altri presidi".