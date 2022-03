La primavera è arrivata ed è tempo di acquistare antiparassitari per i vostri amici a quattro zampe

Dalla tarda primavera al tardo autunno, cani e gatti possono essere vittime di pulci e zecche. Questi parassiti esterni, se si manifestano principalmente in questo periodo, possono essere presenti tutto l'anno. Oltre al fastidio alla pelle che provocano, è probabile che questi parassiti siano anche portatori di gravi malattie sistemiche, da qui l'importanza di attuare misure di controllo efficaci.

Un'infestazione da pulci provoca prurito, spesso esacerbato quando il cane è allergico (dermatite allergica da pulci). In secondo luogo, l'ingestione di pulci, quando il cane si gratta, può essere responsabile della sua contaminazione da parte di una tenia, il Dipylidium caninum, che provoca disturbi digestivi. Le zecche sono più virulente, sia nel loro ruolo patogeno diretto che indiretto. In primo luogo, questi acari possono causare anemia nei cuccioli, a causa della sottrazione del sangue. L'impianto del rostro della zecca nella pelle del cane può anche causare reazioni infiammatorie a volte gravi e portare alla formazione di cisti o addirittura ascessi. Da notare che il fatto di non rimuovere la testa di una zecca quando viene strappata non comporta la "ricrescita" del corpo del parassita ma, d'altra parte, si può formare una piccola ciste che durerà diversi settimane e che rischia di essere infettata. Le zecche sono anche vettori di numerose malattie parassitarie e infettive molto gravi. Tutti questi motivi rendono assolutamente essenziale definire una vera e propria strategia di controllo, in consultazione con il proprio veterinario, per sbarazzarsi una volta per tutte di questi ospiti indesiderati. Si consiglia inoltre di anticipare i problemi e di trattare sistematicamente cani e gatti durante tutto l'anno con antiparassitari specifici.



Tieni sotto controllo l'ambiente e tutti gli animali della casa

Il controllo delle pulci deve essere adattato ad ogni situazione. Il trattamento deve tenere conto non solo del cane parassitato, ma anche dei suoi “coinquilini”, compresi i gatti, e dell'ambiente. È fondamentale curare i gatti perché sono veri e propri serbatoi di pulci, Ctenocephalides felis, che molto spesso parassita i cani, essendo comune ad entrambe le specie. La lotta alle pulci è diventata più facile grazie allo sviluppo di molecole sempre più persistenti e meno tossiche, regolatori della crescita degli insetti e alla comparsa di nuove formulazioni. Vengono utilizzati diversi principi attivi, alcuni volti a distruggere le pulci adulte sul cane, altri a distruggere le pulci nell'ambiente e altri infine somministrati all'animale e mirati alla prole delle pulci. I prodotti che agiscono sugli stadi adulti dell'insetto sono utilizzati in forma topica (polveri, bagni ad attrito, shampoo, aerosol, spray, schiume, pipette, ecc.) o sistemica (trattamento orale o soluzioni iniettabili). La caratteristica principale ricercata nei prodotti attuali è la loro persistenza. I loro effetti durano in media dalle 4 alle 8 settimane. I prodotti disponibili in farmacia sono in continua evoluzione e una lunga strada è stata fatta dal lancio dei primi collari antipulci. Attualmente disponiamo di un arsenale completo e molto efficace. La lotta alle zecche presenta una difficoltà particolare: il parassitismo da parte di una zecca non è sempre visibile, soprattutto sui cani a pelo lungo. Tuttavia, è essenziale prevenire le malattie veicolate perché l'inoculazione del microrganismo responsabile della piroplasmosi avviene solo circa 48 ore dopo l'inizio della fissazione, da qui l'interesse di rimuovere la zecca prima. Anche in questo caso, ci sono molti prodotti anti zecche disponibili sul mercato. Soprattutto, cerchiamo un prodotto che sia attivo contro le zecche, pur rimanendo sul pelo permanentemente per poterle uccidere prima che abbiano il tempo di pungere il cane, e che sia resistente all'acqua. I laboratori farmaceutici veterinari generalmente combinano nei loro prodotti azioni anti-pulci e anti-zecche. Contro la piroplasmosi esiste un vaccino che non è certo efficace al 100%, ma può essere consigliato in determinati casi (area geografica a rischio, cane da caccia, ecc.).

Quale antiparassitario usare per combattere pulci e zecche? Ce ne sono moltissimi e sono molto efficaci.

La scelta del prodotto sarà effettuata su consiglio del veterinario o del farmacista. I più utilizzati oggi sono il controllo dei parassiti sotto forma di spray o pipetta (spot-on). La scelta può essere guidata dalla facilità di somministrazione del trattamento. Ci sono anche compresse, ma una compressa per pulci di cane o gatto non tratta sia le pulci che le zecche. Le polveri, usate in passato, non sono più realmente rilevanti. Bisogna riconoscere che nel campo della disinfestazione la medicina veterinaria ha compiuto enormi progressi. Recentemente sono comparsi nuovi trattamenti. Trattamenti innovativi grazie alle nuove molecole che li compongono. Potete chiedere consiglio al vostro veterinario. Per i prodotti soggetti a prescrizione veterinaria non è possibile indicarne il nome. Ma il vostro veterinario li conosce. Inoltre possono riguardare solo una delle due specie (cane o gatto). Da qui l'importanza di chiedere consiglio a un professionista della salute degli animali. Il vantaggio dei nuovi antiparassitari che si sono affacciati sul mercato è la loro facilità d'uso (cachet appetitosi), la loro maggiore durata d'azione contro pulci e zecche. La caratteristica di queste compresse è quella di poter lavare l'animale senza indugio o che possa andare a fare il bagno. Inoltre, se i tuoi figli non possono fare a meno di accarezzare il tuo animale domestico, o se dorme con te, puoi anche scegliere la forma orale. Una compressa antipulci di cane o di gatto limita il rischio di diffusione del principio attivo nell'ambiente. La novità sta anche nell'effetto repellente di alcuni di questi nuovi prodotti nei confronti dei parassiti, consentendo di limitare le reinfestazioni a contatto con l'ambiente. E soprattutto il fatto che determinati prodotti (pipette o cachet) combattono sia contro i parassiti esterni… ma anche contro un certo numero di parassiti interni (vermi). Pulci e zecche non sono gli unici parassiti esterni contro i quali agiscono questi "nuovi" trattamenti. La lotta riguarda ad esempio anche i pidocchi o gli acari dell'orecchio, ma ora anche i flebotomi e altri parassiti indesiderati. Lo Shop Farmacia Cavalieri mette a disposizione una vasta scelta di antiparassitari in base al peso e ad ogni esigenza del vostro amico a quattro zampe.