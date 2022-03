Pietra Ligure, 24enne sorpreso nella notte a rubare in un supermercato: arrestato e già rimesso in libertà

Sorpreso a rubare nella notte all’interno di un supermercato di Pietra Ligure, un 24enne italiano è stato arrestato dai carabinieri della stazione pietrese. I militari, nell’ambito di articolati servizi preventivi finalizzati al contrasto dei furti agli esercizi pubblici, hanno individuato il giovane che ha avuto accesso al supermercato dopo aver scavalcato il cancello esterno che conduce al magazzino dell’attività commerciale.

La successiva perquisizione presso il suo domicilio ha permesso di recuperare ulteriore merce, rubata lo scorso 18 marzo nel medesimo supermercato, per un valore complessivo di oltre 300 euro, riconosciuta e restituita al titolare dell’attività.

Il ragazzo, condotto in caserma, è stato quindi rinchiuso nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questa mattina, presso il Tribunale di Savona, si è svolto il processo per direttissima nel corso del quale è stato convalidato l’arresto con relativa condanna a 4 mesi di carcere e 100 euro di multa. Vista l’entità minima della pena, è stata sospesa con condizionale e il giovane è subito tornato in libertà.