Ripristino del Lungocenta ad Albenga, Roberto Tomatis a Vaccarezza: "Lavori pagati in anticipo dagli albenganesi"

«Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza assicura che i lavori per la messa in sicurezza dell’argine sinistro del Centa verranno effettuati, ma ad oggi non è stato fatto ancora nulla».

Lo ribadisce il capogruppo in consiglio comunale di Albenga di Fratelli d’Italia, Roberto Tomatis: «La verità è un’altra. Molti amministratori sono sempre di corsa a fare la passerella durante le calamità per promettere mari e monti, ma non appena si spengono i riflettori tutto finisce nel dimenticatoio – sottolinea Tomatis – Sta di fatto che il Comune di Albenga, e questo è un dato che non può essere contestato, ha anticipato tutte le risorse necessarie per gli interventi di somma urgenza. Dunque gli albenganesi hanno anticipato i soldi con i loro portafogli per le opere di ripristino essenziali quando le risorse economiche dovevano essere garantite dalla Regione».

«Inoltre – precisa Tomatis – ad oggi i lavori che sono di competenza della Regione non sono ancora iniziati. Una situazione grave perché lo stato di allerta in quel tratto di argine resta mentre si attendono le decisioni alla Conferenza dei servizi ritardano opere che invece hanno un carattere di fondamentale urgenza».