Il movimento spontaneo pro ospedale precisa: "Estranei alla raccolta firme messa in atto da Aria Nuova per Albenga"

"Il movimento spontaneo pro ospedale e pronto soccorso di Albenga, - si legge in una nota - formatosi su sollecitazione dei cittadini e costituito dalle principali associazioni culturali, sportive e di volontariato insieme ai rappresentanti dell'intero Consiglio comunale ad eccezione di “Aria Nuova per Albenga”, ha precisato sin dall'inizio la sua connotazione apartitica".

"Ciò è stato ampiamente dimostrato in occasione della riuscitissima manifestazione dello scorso 11 marzo e della, altrettanto riuscita, protesta pacifica messa in atto in occasione della corsa ciclistica Milano-Sanremo del 19 marzo - aggiungono dal movimento - L'unità del movimento e l'operare unicamente nell'interesse dei cittadini sono l'essenza del movimento stesso che per questo si vede costretto, suo malgrado, ad alcune precisazioni".

"Le iniziative del movimento pro ospedale e pronto soccorso di Albenga sono e saranno comunicate tramite i consueti canali dal Movimento stesso e da chi ne fa parte. Al riguardo si precisa e sottolinea che una raccolta firme attualmente messa in atto è estranea al Movimento e opera di un gruppo denominato Aria Nuova per Albenga già presentatosi alle passate elezioni comunali".

"La precisazione si rende necessaria in quanto numerosi cittadini si sono rivolti alle associazioni che fanno parte del movimento lamentando confusione e poca trasparenza - prosegue - Purtroppo è necessario sottolineare che la frammentazione delle iniziative, a volte anche in contrasto tra loro, danneggiano l'obiettivo finale che rimane l'apertura del pronto soccorso e il pieno recupero dell'ospedale di Albenga".

"Si evidenzia infine che in questi giorni sta girando, inoltre, una raccolta firme on-line risalente, tuttavia a 2 anni fa e si ribadisce che le iniziative del movimento spontaneo pro ospedale e pronto soccorso di Albenga saranno comunicate attraverso i canali ufficiali e dalle associazioni".

"Si ricorda che il movimento spontaneo pro ospedale e pronto soccorso di Albenga dà appuntamento sabato 2 aprile alle ore 11 nella Chiesa di San Bernardino ad Albenga (zona Vadino) per la santa messa celebrata dal Parroco don Stefano a sostegno del pronto soccorso e dell'ospedale" conclude.