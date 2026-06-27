Cairo, un patto per l’ambiente: il Comune aderisce a Plastic Free

La Giunta comunale ha approvato il Protocollo d'intesa tra il Comune di Cairo Montenotte e "Plastic Free" organizzazione di volontariato Onlus, aderendo all'iniziativa promossa dalla stessa condividendone le finalità di tutela ambientale, sensibilizzazione della cittadinanza e contrasto all'inquinamento da plastica.

"La tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione comunale - commenta l’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi -. Il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e dell'inquinamento da plastica rappresenta una delle principali criticità che incidono sulla qualità del territorio e sul benessere della collettività. Motivi per i quali abbiamo deciso di sottoscrivere il protocollo proposto da 'Plastic Free' che mira alla diffusione di buone pratiche ambientali; alla realizzazione di eventi di pulizia ambientale, di attività di educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole; oltre che alla segnalazione di situazioni di degrado ambientale".

Il Comune di Cairo Montenotte da tempo si è già attivato per promuovere ed attivare le 'buone pratiche', infatti all’interno del Servizio Ambiente è operativo un CEAS “Centro Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile”, accreditato presso la rete regionale EAS con delega regionale sull’area Valbormida.

"La collaborazione con 'Plastic Free' rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare le politiche locali di sensibilizzazione ambientale e coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e istituzioni scolastiche in sinergia con la programmazione Regionale e quanto già previsto dal nostro CEAS" conclude l’assessore Piemontesi.