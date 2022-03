"Un fiore in bocca 2022", il 3 aprile ad Albissola Marina concerto di Primavera ed eventi dedicati alla forza della Rinascita

Domenica 3 Aprile ad Albissola Marina: "Un fiore in bocca 2022", Concerto di Primavera ed Eventi dedicati alla forza della Rinascita.

L’evento inaugurerà alle ore 15.00 con il seguente programma: mostra collettiva "Cercando Frida" all'interno della Sala Convegni dell'Ostello Le Stuoie (Antico Giardino, ingresso da P.zza Lam). Artisti di diversi generi si sono cimentati nella creazione di un’opera ispirata alla pittrice messicana e nella quale si potranno anche ammirare i fiori prodotti nel laboratorio di ceramica artistica del Maestro Giacomo Lusso.

Le opere saranno vendute su offerta e il ricavato andrà a favore dello Sportello Antiviolenza “Alda Merini” di Albissola Marina. Le opere verranno introdotte da una conferenza sul tema “La catarsi attraverso l’arte: l'esempio di Frida Kahlo” a cura della Dott.ssa Monica Fiorentino.

Contestualmente verrà presentato "Free Dames", nome evocativo di una tinta labbra , nata dalla grande passione della scrittrice e truccatrice Marzia Pistacchio per la pittrice messicana Frida Kahlo, che verrà venduto, in edizione limitata, anch'esso a favore dello Sportello Antiviolenza “Alda Merini” di Albissola Marina.

Il pomeriggio si concluderà con il "Concerto di Primavera" in P.zza Lam alle ore 17,00 (in caso di maltempo il concerto si terrà presso il MuDA Centro Espositivo, Via dell'Oratorio) con le cantanti Eliana Zunino e Marta Giardina, il sassofonista Stefano Guazzo, Dino Cerruti al contrabbasso, Marco Pizzorno alla chitarra e Leo Saracino alle percussioni e batteria ed ospiti saranno il mandolino di Paola Esposito, la voce di Martina Cazzola e la chitarra di Simone Sirello.

I brani scelti saranno anch'essi dedicati alla forza interiore che dà forma ad ogni rinascita.

Per gli ospiti intervenuti, Antico Giardino metterà a disposizione una grande tela bianca sulla quale poter lasciare un segnale, un messaggio, un’impressione della giornata passata insieme.

“Ci tenevamo particolarmente” – afferma il Sindaco e Assessore alla Cultura di Albissola Marina Gianluca Nasuti – “a dare un segnale di ripartenza dopo la fine dell’emergenza (31 marzo) ed abbiamo pensato di cominciare con un Concerto di Primavera ed il proseguimento dell’iniziativa “Un fiore in bocca”, in stretta collaborazione con lo Sportello Antiviolenza “Alda Merini”. Vista la situazione in generale, sarà anche un concerto dedicato alla pace ed alla speranza”.