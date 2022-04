Progetto di Tpl sulla mobilità sostenibile bocciato dal Ministero. Rsu: "Problema che ricade sui lavoratori e sull'utenza"

"La notizia del mancato finanziamento del progetto predisposto da TPL Linea con il Comune di Savona è un altro pesante problema che ricade sui lavoratori e sull’utenza, la perdita di finanziamenti su cui era impostata la gestione futura del trasporto savonese rischia di indebolire ulteriormente l’operatività dell’Azienda che deve comunque produrre un servizio importante per la collettività".

Questo il commento dell'rsu aziendale di Tpl in merito alla bocciatura da parte del Ministero, per ora, del progetto presentato dall'azienda insieme al comune di Savona e ai comuni limitrofi per la realizzazione di tre linee di trasporto pubblico nell’asse Vado Ligure – Varazze con mezzi ad alimentazione elettrica.

Il progetto presentato richiedeva quindi il finanziamento di infrastrutture e mezzi per un importo complessivo superiore ai 40 milioni di euro ed era frutto di una collaborazione tra tutti i Comuni coinvolti, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure e Bergeggi, oltre ad Autorità Portuale, Polo universitario di Savona e la Provincia di Savona, che avevano sottoscritto un protocollo di intesa. Il Ministero in prima battuta ha quindi deciso di finanziare i grandi nodi urbani, ma non tutto è perduto.

"Ancora una volta dopo il progetto del 'Metrobus' anch’esso fallito nel 2012 si vede sfumare una altra possibilità di miglioramento. Sarà necessario rivalutare le scelte future con le amministrazioni concedenti e proprietarie senza indebolire ulteriormente una azienda che deve restare un valore e un patrimonio da salvaguardare senza far ricadere sulle fasce sociali più deboli i problemi gestionali. Forte la preoccupazione della rappresentanza sindacale. Non dovranno essere i lavoratori a pagare" concludono dalla rsu.