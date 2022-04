Consorzio Agroforestale - Funghi di Giustenice, eletto il direttivo: Floriana Orso nuovo presidente

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la sala consiliare del comune di Giustenice, l’assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio direttivo del Consorzio Agroforestale – Funghi del Comune di Giustenice.

Il sodalizio tra pubblico e privato potrà quindi contare sull’apporto di un nuovo Presidente e per la prima volta, nella storia ultra decennale del Consorzio, è una donna. Dopo la votazione sono risultati eletti: in qualità di presidente Floriana Orso (nuovo Presidente); vice presidente, riconfermato, Carlo Folco (Socio fondatore); segretario Luca Burlando(consigliere anche con delega a rappresentare i Soci consorziati non residenti); consiglieri: Piero Lorenzo Serrato, Rinaldo Marongiu, Barbara Pirotto ed il Presidente uscente Giovanni Zanelli. Riconfermati inoltre come revisore dei conti Flavio Battistini (Presidente) insieme a Giancarlo Ardizzone e Simone Battaglia.

Presente all’incontro, in rappresentanza del Comune di Giustenice in quanto il Comune è socio maggioritario del consorzio stesso, il consigliere Luca Orso (delega al Territorio) ed il sindaco Mauro Boetto.

Dichiara Luca Orso: “Il patrimonio dei soci del consorzio, fra di essi il Comune di Giustenice, è costituito dai boschi e dalle radure di gran parte del territorio comunale, da eccellenze naturalistiche e bellezze paesaggistiche, da cui tutti, direttamente o indirettamente traggono beneficio. Sono i territori incontaminati in cui si possono raccogliere funghi e godere dell’ambiente e del paesaggio. Per questo la cura dei boschi, dei sentieri e la loro salvaguardia sono una delle missioni del consorzio stesso. Inoltre il ricavato dalla realizzazione dei tesserini viene reinvestito in azioni di miglioramento e salvaguardia del patrimonio ambientale e in pubbliche donazioni. Il consorzio, che non ha fini di lucro, è nato anche con lo scopo di assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario e agroforestale del territorio, compresi tutti i prodotti del bosco e sottobosco (castagne, frutti e fiori spontanei e quant’altro”.