Pronto soccorso Albenga, Tomatis (FdI): "Siamo per un potenziamento dei servizi sanitari in riviera quindi per una sinergia tra S. Corona e S. M. di Misericordia"

"No alla chiusura del Santa Corona. Si alla riapertura del punto nascite nel primo ospedale e al pronto soccorso nel secondo per una sinergia ancora più stretta tra servizi sanitari in Riviera che devono essere potenziati e non ridotti".

Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga chiarisce e ribadisce la sua posizione e quella della segreteria cittadina del partito di Giorgia Meloni.

"Siamo convinti che i due ospedali possano essere complementari l’uno dell’altro con servizi diversi ma utili e indispensabili per la comunità rivierasca che abbraccia un territorio molto ampio ma importante sia dal punto di vista economico che turistico. Il Santa Corona è un punto fondamentale per l’assistenza sanitaria con il suo Dea, strategico per tutto il Ponente. Il Santa Maria di Misericordia è altrettanto strategico perché se potenziato a dovere risponde anche alle esigenze di una vallata che si trova al confine con il basso Piemonte molto frequentata nelle stagioni più calde dell’anno" prosegue il consigliere di minoranza.

"Nessuno – sottolinea Tomatis – si è mai messo in testa di chiedere la chiusura di un ospedale a beneficio di un altro nosocomio. Fratelli d’Italia ad Albenga ha chiesto semplicemente di potenziare il Santa Maria di Misericordia come da sempre chiede la garanzia alla Regione di riaprire il punto nascite. Non è una guerra tra campanili, semmai è una guerra che ci vede uniti per tutta la comunità di Albenga e di Pietra Ligure".