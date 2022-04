Nautilus, il comune di Varazze avvia un procedimento di consultazione preliminare di mercato

Avviare un procedimento di consultazione preliminare di mercato con lo scopo di individuare eventuali soluzioni utili e perseguibili per la valorizzazione del bene demaniale oltre alla presenza di operatori economici interessati.

Questa la decisione del comune di Varazze tramite una deliberazione della giunta in merito allo storico complesso turistico ricreativo del Nautilus.

Nel 2017 si è verificato un contenzioso al Tar, poi dichiarato improcedibile dal Tribunale Amministrativo Regionale, tra la stessa amministrazione e gli ex gestori, Poseidon Srl, (che durante le stagioni estive 2020 e 2021 considerata la pandemia hanno ricevuto la concessione provvisoria per proseguire l'attività del ristorante, del bar e dello stabilimento balneare) per via della scadenza della concessione demaniale (dicembre del 2017 con una proroga trentennale che era stata bocciata dalla Corte Costituzionale).

Il comune comunque in più di un'occasione ha provato a pensare ad una riqualificazione dell'area.

La giunta con una delibera del ottobre 2020 aveva infatti dato indirizzo all'assessorato al demanio, in sinergia con gli uffici, di dare vita così ad un restyling di un'area da anni al centro delle discussioni.

Il complesso, su relazione dell'assessore Filippo Piacentini, necessita di importanti interventi strutturali e manutentivi e potrebbe ospitare un centro turistico extra alberghiero o altre attività turistico ricreative in quanto corrisponderebbe alla vocazione turistica del territorio varazzino oltre che occasione di creazione di posti di lavoro.

Sarà necessaria inoltre la realizzazione di barriere soffolte e di altri interventi di protezione dell'arenile per mitigare l'erosione della costa, che potrebbe anche impattare sulle aree residenziali limitrofe al compendio demaniale.

Nel maggio 2021 invece il comune di Varazze aveva affidato l'incarico ad una ditta per dar vita ad una relazione tecnica preliminare con lo scopo di rilevare eventuali problematiche strutturali e possibili interventi in aree ammalorate.

Nel frattempo però nel 2019 la Poseidon Srl impugnava al Tar nuovamente l'atto di fine concessione del dicembre 2017 (il Tribunale non si è ancora pronunciato) oltre alle successive delibere di giunta dell'ottobre 2020 e dicembre 2021 e

una nota del febbraio 2021. Il comune comunque sia aveva deciso di costituirsi e resistere in giudizio "affinché si arrivi ad una pronuncia sul termine di scadenza della concessione demaniale".

L'amministrazione comunale comunque, visto che ha la competenza per l'individuazione, tramite una procedura ad evidenza pubblica, di un nuovo concessionario del bene demaniale, ed evidenziato lo stato di degrado del compendio immobiliare che richiede ingenti investimenti finanziari per ricondurlo al un adeguato livello di sicurezza e idoneità a produrre reddito con conseguente difficoltà ad individuare soluzioni progettuali che possano trovare un equilibrio economico — finanziario nei limiti temporali di durata delle concessioni imposti dalla vigente normativa di settore, ha deciso di dar vita ad un nuovo atto di indirizzo per avviare una consultazione preliminare di mercato.