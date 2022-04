Albissola, inaugurata la mostra benefica "Cercando Frida" (FOTO)

"Cercando Frida", un'esposizione collettiva a scopo benefico (i proventi delle vendite delle opere messe a disposizione dagli artisti andranno direttamente allo sportello antiviolenza Alda Merini) nell'ambito di un evento voluto dal comune come segnale di rinascita.

La mostra è stata inaugurata domenica 3 aprile alle ore 15 nella Sala Convegni Antico Giardino (piazza Lam) ad Albissola Marina. Sempre nel corso del pomeriggio è stato presentato il rossetto by Rosso Pistacchio, anche questo in vendita per beneficenza. Inoltre c'è stato un intervento della dottoressa Monica Fiorentino, seguito dal "Concerto di Primavera".