Il direttore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi in visita alla Capitaneria di Porto Savona

Nella giornata odierna, il dottor Virzi, direttore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, ha visitato la Capitaneria di Porto Savona, accolto dal comandante capitano di vascello Giulio Piroddi. Nel corso della visita il Comandante Piroddi ha avuto modo di illustrare gli aspetti salienti della realtà marittima e portuale locale e le peculiarità delle molteplici attività amministrative ed operative della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona, evidenziando il valore strategico dei compiti svolti dal proprio personale, che opera in un territorio di alto valore sociale, economico, ed ambientale.

L'incontro è proseguito con la visita alla Sala Operativa, centro nevralgico del coordinamento dei soccorsi in mare, dove sono stati illustrati al direttore dell’A.M.P. i principali compiti della Guardia Costiera nell'ambito del soccorso marittimo e della tutela ambientale con particolare attenzione sulle procedure di monitoraggio del traffico navale soprattutto nell’Area Marina Protetta attraverso le moderne strumentazioni del Centro V.T.S. (Vessel Traffic Service).

Il Centro V.T.S., operativo tutto l’anno h24, vigila costantemente a tutela dell’ambiente marino ed in particolare sul rispetto del divieto di navigazione a meno di due miglia nautiche dall’Area Marina Protetta, per tutte le navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, in aderenza al Decreto “Clini-Passera” del 02 marzo 2012, meglio noto come Decreto ”anti-inchini”.

Il dottor Virzi, al termine della visita, ha espresso parole di profondo apprezzamento per il personale della Capitaneria di Porto per l'opera quotidiana svolta in mare a favore e tutela dell’ambiente marino e soprattutto per il diuturno occhio vigile sulle acque ricadenti nell’Area Marina Protetta di Bergeggi.