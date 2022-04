E' mancato don Giulivo Torri, il cordoglio dell'Istituto Don Bosco di Alassio

Questa notte è mancato all'età di 74 anni don Giulivo Torri, sacerdote Salesiano ed ex insegnante presso l'Istituto Don Bosco di Alassio.

"E' stato presente in molte Case salesiane: è stato direttore parroco a Vallecrosia, La Spezia Canaletto e Livorno e poi dal 2007 è tornato ad Alassio ricoprendo il ruolo di Vicario e rettore della chiesa; in tutti questi anni ha avuto modo di avvicinare tante persone alla fede, ma soprattutto è stato in grado di ascoltare e consolare, senza mai giudicare" spiegano in una nota dal Don Bosco.

Il santo rosario sarà celebrato questa sera (martedì 5) e domani (mercoledì 6) alle ore 21 nella chiesa dell'Istituto Salesiano di Alassio. I funerali saranno celebrati giovedì 7 aprile alle ore 15 nella suddetta parrocchia.

"Facciamo fraterna memoria del caro don Giulivo nell’Eucaristia e nella preghiera, e facciamo tesoro di quanto ha saputo regalarci in questi anni di servizio fraterno" concludono dall'Istituto Don Bosco.