Borghetto, ridisegnati gli spazi del mercato settimanale: novità in piazza Fermi, liberata via Verdi

Grandi novità per il mercato settimanale del martedì a Borghetto Santo Spirito.

La Giunta comunale ha infatti deliberato la riorganizzazione degli spazi assegnando 572 mq ai posteggi del settore alimentare che verranno disposti negli spazi circostanti il monumento dei caduti in piazza Fermi, istituendo un posteggio di 24mq non alimentare riservato, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 1/2007 e s.m.i., ai portatori di handicap ai sensi della legge 68/1999 nell’angolo est lato mare del monumento ai caduti di piazza Fermi, prevedendo 90 mq per la collocazione dei posteggi del settore non alimentare per la vendita dei fiori nell’angolo est lato mare di piazza Fermi e assegnando 1851 mq di posteggi del settore non alimentare nella restante parte di piazza Fermi.

Contestualmente è stata operata una poderosa razionalizzazione degli stalli con la cancellazione di chi non aveva più titoli di occupazione e concedendo la possibilità di accorpamento degli stalli a fronte di una riduzione del 20% delle dimensioni complessive per realizzare un unico stallo non eccedente i quindici metri.

“Ringrazio gli uffici comunali e l'assessore Celeste Lo Presti – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – che di concerto con tutte le associazioni di categoria hanno svolto un grandissimo lavoro rielaborando la struttura del nostro mercato che da tempo aveva smarrito l'identità iniziale. Il mercato così impostato porrà i commercianti nella migliore condizione possibile per poter svolgere il proprio lavoro. Contestualmente verrà completamente liberata Via Verdi in cui erano presenti problematiche di viabilità e di accesso ad aree e box privati oltre a una costante interferenza con altra attività commerciale. Nel prossimo Consiglio Comunale verrà anche adottato un nuovo regolamento sul commercio che tenderà a valorizzare le attività regolari e produttive in modo da porre ulteriori stimoli alla ripartenza economica del nostro paese”.