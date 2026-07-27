Indice di sportività 2026 | Savona al 45° posto, ma è la miglior provincia d'Italia nel calcio dilettantistico

Savona si piazza al 45° posto su 107 province nell'Indice di sportività 2026, la classifica elaborata da Pts Sport e pubblicata dal Sole 24 Ore che da vent'anni misura qualità e diffusione dello sport a livello provinciale. Il punteggio complessivo è di 266,8 punti, su una scala che vede Milano capolista con 1.000 punti davanti a Trento.

La provincia, inserita nell'area Nord della classificazione, si colloca quindi nella fascia centrale della graduatoria nazionale, alle spalle di Piacenza (44ª) e davanti a Cuneo (46ª).

L'Indice nasce dall'analisi di 32 indicatori raggruppati in quattro macro-categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e il rapporto tra sport e realtà sociale.

Nel comparto Sport e società Savona si colloca al 23° posto nazionale con 511,0 punti, mentre per quanto riguarda le Strutture sportive il piazzamento è al 36° posto con 180,1 punti.

Più arretrate le posizioni relative agli ambiti specifici: negli Sport individuali la provincia occupa il 49° posto con 329,5 punti, mentre negli Sport di squadra si trova al 58° posto con 88,0 punti.

Il dato più incoraggiante arriva dalla categoria Sport e società, ben al di sopra della propria posizione generale: un risultato che riflette il buon radicamento dello sport a livello sociale, tra bambini, amatori e realtà del territorio.

Il dato più significativo per la provincia ligure riguarda però un indicatore specifico, quello del Calcio dilettanti (Serie D ed Eccellenza, dati 2025/26): Savona è prima in Italia, con 1.000 punti pieni, davanti a Teramo (820,6) e Isernia (720,7). Un primato che certifica la solidità del movimento calcistico dilettantistico savonese, spesso oscurato a livello mediatico dai risultati del calcio professionistico ma capace di eccellere per partecipazione e risultati nelle categorie minori.

La ventesima edizione dell'Indice ha incoronato Milano come nuova capitale dello sport italiano, capace di superare al fotofinish Trento grazie soprattutto all'eredità organizzativa e sportiva delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il podio è completato da Bolzano, mentre balzano in avanti Belluno e Sondrio, trainate proprio dall'effetto Giochi olimpici.

Nel quadro complessivo, la Liguria non piazza alcuna provincia ai vertici della classifica: Genova resta la realtà regionale più competitiva, all'11°-12° posto, seguita a distanza da Imperia (60ª) e dalla stessa Savona (45ª), mentre La Spezia occupa una posizione più arretrata.