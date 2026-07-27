Plodio chiude i mutui e libera risorse per il futuro del paese

Plodio dice addio ai mutui. Il Comune ha infatti estinto anticipatamente tutti i prestiti ancora aperti, per un importo complessivo di circa 50 mila euro, e da ora non dovrà più sostenere il pagamento degli interessi passivi. Una scelta che permetterà all’amministrazione di liberare risorse da destinare ai servizi e agli interventi a favore della comunità.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’avanzo di amministrazione. “Abbiamo scelto di comportarci come farebbe un buon capo famiglia – spiegano il sindaco Gabriele Badano e l’assessore al Bilancio Carmen Prando – Se è possibile eliminare dei debiti e ridurre le spese, è giusto farlo. In questo modo il Comune avrà maggiori margini per affrontare le necessità future, come l’aumento dei costi legati a bollette e carburanti, e continuare a investire sul territorio”.

Il primo cittadino sottolinea come i mutui contratti negli anni passati abbiano permesso la realizzazione di opere importanti, tra cui il centro ludico-sportivo in località Piani. “Sono stati finanziamenti utili e non li mettiamo certo in discussione. Oggi, però, la situazione è cambiata: un piccolo Comune come il nostro deve essere prudente, evitare nuovo indebitamento e puntare soprattutto sulla capacità di intercettare bandi regionali e statali”.

Negli ultimi anni, infatti, l’amministrazione non ha acceso nuovi mutui. “Grazie a una gestione virtuosa siamo riusciti a realizzare interventi per diverse centinaia di migliaia di euro attraverso i finanziamenti ottenuti, utilizzando solo una quota limitata di risorse comunali per cofinanziare i lavori – spiegano Badano e Prando – Questo ci ha permesso di migliorare il paese mantenendo i conti in ordine e arrivando oggi alla chiusura definitiva dei mutui”.

Tra gli interventi realizzati o in programma figurano il potenziamento della videosorveglianza, la collaborazione con il Comune di Pallare per l’asfaltatura della strada di collegamento con Biestro (“Circa due chilometri ricadono nel nostro territorio”, precisa il sindaco), i lavori di manutenzione al cimitero, il contributo per il rifacimento del tetto della Pro Loco e l’intervento da 129mila euro sul capannone della Polisportiva, con il rifacimento del tetto e delle grondaie per migliorare l’efficientamento energetico della struttura.

“Continueremo a investire – concludono Badano e Prando – ma utilizzando esclusivamente risorse già disponibili, senza appesantire il bilancio comunale. Crediamo che questa sia la strada giusta per garantire stabilità ai conti e dare risposte concrete ai cittadini”.