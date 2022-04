Il "Grande Cinema" illumina il ritorno di Fior d'Albenga, 10 aiuole dedicate alla filmografia internazionale (FOTO e VIDEO))

Dopo due anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria, la comunità ingauna torna a celebrare Fior d'Albenga, uno degli eventi più amati dalla città. Questa mattina nella sala consiliare del comune è stata annunciata e presentata la nuova edizione della rassegna florovivaistica protagonista della primavera rivierasca.

Alla conferenza erano presenti il primo cittadino Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino, l'assessore agli Eventi Marta Gaia, il presidente dell’Associazione Fior d’Albenga Giuseppe Rossi, lo staff dell’agenzia Mway Communication & Events, le associazioni di categoria (CIA, Confagricoltura e Coldiretti), le autorità cittadine e i rappresentati delle associazioni locali.

Il taglio del nastro e l'inaugurazione dell'edizione 2022 avverrà sabato 16 aprile in piazza San Michele alle ore 11.00, seguito da un tour del centro storico e visita alle aiuole. L'evento si concluderà il prossimo 8 maggio. Come tema è stato scelto il "grande cinema": le aziende locali, enti e associazioni hanno dedicato le installazioni alla filmografia internazionale. Dieci le aiuole create: “Jurassic World Dominion", 7/ medico della Mutua", “8 e 1A”, “E.T.”, “Fuga per la vittoria", “Pane e tulipani", “Il Postino", “Avatar", “Il ritorno di Mary Poppins" e “Luca". Inoltre, non mancano i temi più caldi e attuali: un'aiuola sarà dedicata alla pace e una alla sanità.

Aiuole e installazioni a tema e grandi novità per questa edizione, visite alle mostre tematiche, visite al giardino botanico, cineforum, laboratori esperienziali per bambini, ragazzi e adulti, pomeriggi culturali con conferenze e showcase dedicati all'agricoltura e florovivaismo, Albenga in Tavola e altri microeventi in collaborazione con le attività e i professionisti locali. Tanti gli appuntamenti sul programma pubblicato.

Altra grande novità, a partire dal 30 aprile, per 3 weekend, fino al 15 maggio, la l° edizione di "Flowers Market", l’iniziativa nata dalla sinergia tra il comune di Albenga, l'associazione Fior d’Albenga, le associazioni di categoria e l’agenzia Mway Communication & Events, volta a valorizzare maggiormente i produttori e i prodotti floricoli della piana ingauna durante la rassegna. Il Flowers Market darà la possibilità ai produttori di proporre, promuovere, vendere e valorizzare le proprie eccellenze all’interno di una rassegna importante come Fior d’Albenga, appuntamento ormai consolidato, che negli anni ha visto una grande partecipazione di cittadini e da zone limitrofe, turisti e operatori del settore. Per ulteriori informazioni visitate www.fiordalbenga.it.

"Ringraziamo tutte le aziende e le associazioni che hanno collaborato alla preparazione della manifestazione, sotto la regia e il coordinamento dell'associazione Fior d'Albenga - afferma il presidente Giuseppe Rossi - Finalmente dopo un lungo periodo dì incertezze ripartiamo con un rinnovato spirito e tante nuove iniziative. Un lavoro sinergico tra l'associazione Fior d'Albenga, il comune di Albenga e l'agenzia Mway Communication una grande evoluzione di questo sodalizio".

Afferma l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi: ‘"L’agricoltura entra nel centro storico e si amalgama con arte, cultura e turismo. Fior d‘Albenga è un evento che riesce ad enfatizzare tutte le eccellenze del nostro territorio grazie alla collaborazione tra il comune, le categorie commerciali ed economiche, gli imprenditori agricoli e le associazioni".

Aggiunge l'assessore agli Eventi Marta Gaia: ‘‘Dopo due anni di stop forzato abbiamo deciso di tornare in grande stile con Fior d’Albenga 2022. Il tema sarà il Grande Cinema! Sarà come entrare all’interno di uno studio cinematografico. Siamo certi che le installazioni lasceranno stupiti e meravigliati soprattutto i bambini i più colpiti dalle conseguenze di questi 2 anni di pandemia. Come Amministrazione siamo felici di aver potuto portare ad Albenga i dinosauri e ricreare il tema Jurassic World. In questo modo rendiamo fruibile gratuitamente a tutti uno spettacolo emozionante che, diversamente, non sarebbe accessibile a tutti. I fiori e le piante della piana saranno protagonisti del nostro centro storico che farà da scenografia ai Film che saranno rappresentati. Molti eventi si susseguiranno durante tutto il mese, dai mercatini alle letture passando per cineforum, showcooking e mostre".

"È un grande onore a tal proposito poter annunciare che la città di Albenga ospiterà la mostra di uno dei più grandi artisti della pop art Andy Warhol. La mostra, che si terrà a palazzo San Siro, inaugurerà il prossimo 15 aprile. Ringrazio l'architetto Annamaria Vercellino che ha permesso la realizzazione di tale mostra per la sua passione e per il suo costante impegno volto a far crescere e conoscere culturalmente Albenga" conclude l'assessore Gaia.

“Torna Fior d’Albenga, con grandi installazioni per un tema spettacolare quale 'Il Grande Cinema' - afferma il vicesindaco Alberto Passino -. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, come l’associazione Fior d’Albenga e l’agenzia Mway Communication & Events, dando vita così ad un’edizione veramente importante dell’evento principe della primavera Ingauna. Un ringraziamento particolare va poi agli sponsor della primavera che hanno scelto di investire su Albenga e le sue manifestazioni, tra tutte appunto Fior d’Albenga giunta ormai alla sua 19’^edizione".

Conclude il primo cittadino Riccardo Tomatis: "Fior d’Albenga, quest’anno, lascerà tutti senza fiato. Ringrazio in particolare il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia che si sono dedicati con grande impegno alla realizzazione di questa edizione che, finalmente dopo i due anni segnati dal Covid, torna in grande stile e si svilupperà in tutto il centro storico. Il tema scelto è il 'grande cinema' e richiamerà visitatori e turisti provenienti da città limitrofe e non solo. Tante le sorprese che ci aspettano, ma una di queste non poteva passare inosservata, ossia l'allestimento a tema Jurassic Park. Quando ieri sono arrivati i dinosauri si è scatenata subito una grande curiosità. I social si sono riempiti delle foto del T-Rex e del Brontosauro, ma vederli installati e inseriti nel contesto delle aiuole, siamo serti renderà il tutto ancora più scenografico. In tanti verranno nella nostra città per scattarsi una foto con i dinosauri tra le torri e nell'occasione potranno ammirare le meraviglie del nostro straordinario centro storico, immersi in arte e cultura, potranno visitare i nostri musei, le mostre, apprezzare i prodotti tipici del nostro territorio, in primis i 4 di Albenga valorizzati attraverso showcooking e mostre mercato e molto altro. Con Fior d'Albenga il turismo si fonde con l'agricoltura, l'arte, l'enogastronomia e anche il divertimento".

L'evento è patrocinato da Regione Liguria, provincia di Savona e Genova Liguria Film Commission.