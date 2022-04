Upa Savona, la nuova presidente è Stefania Piccardo: "Che la categoria torni ad amare il mestiere dopo anni complessi" (VIDEO)

Cambio al vertice dell’Upasv. È Stefania Piccardo la nuova presidente dell'Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona. La sua elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea generale svoltasi all’interno di Loano 2 Village. La nuova guida dell’associazione succede ad Angelo Berlangieri, attualmente a capo dell'Unione degli Industriali della Provincia di Savona.

Alassina, origini familiari piemontesi, Stefania Piccardo è madre di quattro figli e, supportata dal marito, conduce tre strutture nella Città del Muretto: "Mi accingo a questa nuova sfida raccogliendo un'eredità pesante. Il mio lavoro alla guida di Upasv ha inizio dopo una gestione del mio predecessore, attiva su molteplici fronti. Spero di raccogliere i frutti dell'imponente semina progettata da Angelo. Mi piacerebbe che la nostra categoria tornasse ad amare il proprio mestiere dopo anni complessi di Covid, rincari economici, tragedie internazionali e pesanti disagi autostradali che, per la dimensione ligure, restano il principale punto interrogativo. Parto dalla forza di un gruppo straordinario, quello di Upa, sinonimo di famiglia in cui le criticità - ultima, le difficoltà nel reperimento di professionalità qualificate - non vengono taciute, ma affrontate di concerto".

Soddisfazione per la nomina di Stefania Piccardo è stata espressa, anche, dal direttore dell'Unione Provinciale Albergatori, Carlo Scrivano: "Stefania Piccardo è una figura di grande professionalità che conosce il valore della squadra. All'orizzonte, ci aspettano sfide importanti che grazie alla nostra unità sapremo vincere. Ha dimostrato sul campo le proprie qualità unendo il lavoro a una fondamentale passione di fondo per l'accoglienza".

Chi oggi rappresenta il vertice dell'Unione Industriali di Savona, a cui fa riferimento Upa, come Angelo Berlangieri non ha dubbi: "Stefania Piccardo sarà un'eccellente presidente. Ricambio e continuità nella nostra associazione sono parole d'ordine, esattamente come condivisione. Sappiamo quanti nodi ci siano nella quotidianità di chi fa turismo in Liguria. Chi fa il nostro lavoro li ha sempre sciolti e aggirati grazie a un'innata determinazione unita all'amore per il territorio, la bandiera di Upa".