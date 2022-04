Frasi sessiste, Mai: “la Lega prende le distanze da chat non autorizzate, solidarietà a staff governatore Toti”

“La Lega prende le distanze da frasi e contenuti su un meme pubblicato su una chat Whatsapp non autorizzata e di cui non era a conoscenza”. Lo dice in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai.

“Dopo opportune verifiche, è stato appurato che è composta in larga parte da ex iscritti al partito che non hanno rinnovato la tessera nel 2022”.

“Per la Lega si tratta di un gesto vile e sessista, da condannare senza se e senza ma nei modi e nei contenuti. Al tempo stesso, la Lega e tutti i suoi componenti manifestano la massima solidarietà allo staff del governatore Toti e alle persone coinvolte”.