Messa in sicurezza Rio Molinero a Legino, assessore Parodi: "Dato indicazioni di restringere il cantiere"

"Abbiamo dato indicazioni di restringere il cantiere per le festività pasquali e renderlo così meno impattante".

Così l'assessore ai lavori pubblici del comune di Savona Lionello Parodi in merito ai lavori di mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero che hanno di fatto visto modificata la viabilità da mesi nel quartiere di Legino.

Dopo lo stop tra via Bove e via Buonarroti per alcune settimane tra gennaio e febbraio che aveva causato malumori tra i residenti e i commercianti della zona, i lavori erano ripresi ma le discussioni non si sono placate soprattutto a ridosso della Pasqua con le attività che avrebbero bisogno di una boccata d'ossigeno.

"La ditta è in attesa dell'arrivo delle lastre prefabbricate che verranno poi posizionate e verrà effettuata la gettata sopra - ha continuato Parodi - purtroppo i ritardi sull'arrivo del materiale stanno rallentando il prosieguo degli interventi".

I lavori prevedono la demolizione della copertura del corso d’acqua ed il successivo rifacimento ad una quota superiore e con un minor spessore della soletta.

In questo modo verrebbe migliorata la capacità di smaltimento della sezione idraulica, riducendo il rischio di alluvioni.