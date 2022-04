Sistemazione del camminamento, sarà chiuso per due giorni il passaggio pedonale tra via Turati e l'Aurelia

Era stato chiuso lo scorso 16 marzo in quanto alcuni gradini erano pericolanti o divelti e Anas ha così deciso di intervenire per sistemare il fondo in calcestruzzo del camminamento.

Al centro la passerella pedonale che collega a Savona lungomare Matteotti e via Turati, l'unico modo che permette ai savonesi che abitano la zona di raggiungere a piedi l'Aurelia o le proprie abitazioni nel quartiere che da anni è stato messo in ginocchio dal cantiere dell'Aurelia Bis.

Da quando sono iniziati i lavori, una decina di anni fa, è stata di fatto "tagliata" la strada che portava alla statale e ai residenti è stata concessa solo una scalinata di metallo che in più di un'occasione ha viste sollevate le polemiche per via della pericolosità, soprattutto per le persone anziane e principalmente nelle giornate di pioggia.

L'ente stradale ha dato l'incarico ad una ditta di effettuare gli interventi giovedì 28 e venerdì 29 aprile chiudendo di fatto il passaggio dalle 8 alle 18. Verrà comunque riaperto al termine della giornata lavorativa, garantendo il transito pedonale dalle 18 alle 8.

Inoltre saranno affissi ai portoni ed alle cassette delle lettere dei civici di via Turati presenti nel tratto terminale, gli orari e la durata della chiusura del percorso pedonale.