Mancata precedenza sulle strisce pedonali, scoppia una rissa in piazza Diaz a Savona: 4 persone denunciate dalla Polizia

Nell'ottica del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio avviato da inizio anno a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato all'autorità giudiziaria quattro persone con l’accusa di rissa aggravata e lesioni personali.

Ieri, attorno alle ore 19, le Volanti sono intervenute per la segnalazione di un violento diverbio tra alcune persone in piazza Diaz. Una volta giunti sul posto, gli agenti sono riusciti ad individuare tutti i protagonisti della vicenda scaturita per motivi di viabilità, tra il conducente di un furgone e tre giovani a piedi per una mancata precedenza sulle strisce pedonali. Nella circostanza la lite è degenerata alle vie di fatto e due delle persone coinvolte hanno riportato lievi lesioni.

Gli agenti inoltre, hanno sequestrato un martello che dalle testimonianze acquisite, sarebbe stato brandito da una delle persone coinvolte nel corso della rissa. Sono in corso ancora indagini per l’esatta ricostruzione dei fatti.