Savona, cede la strada in via Natarella a Legino, la polizia locale chiude il tratto

Un improvviso cedimento del manto stradale e la polizia locale ha deciso di firmare un'ordinanza di chiusura.

In Via Natarella a Savona all'altezza dell'edifico di Arte, nel tratto compreso fra Via Stalingrado e l'intersezione con Via Coppello, è stata infatti constatata la presenza di una profonda buca sulla sede stradale, da lì la decisione di chiudere la via fino al ripristino, visto che la criticità non consentiva il transito veicolare in condizioni di sicurezza.

È stato inoltre invertito temporaneamente il senso unico di marcia attualmente presente nella tratta di via Cuneo (da monti verso mare) con ingresso da via Stalingrado e l'uscita su via Bove (da mare verso monti), con lo scopo di permettere la prosecuzione del flusso veicolare nell'area centrale del quartiere di Legino nel quale è già presente il cantiere di messa in sicurezza del rio Molinero.