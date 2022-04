Dopo le indiscrezioni delle ultime ore da stamattina è ufficiale: Enrico Lupi è il presidente dell'Autostrada dei Fiori

Da poco è ufficiale, l'imperiese Enrico Lupi è il neo presidente dell’Autostrada dei Fiori, società del Gruppo Gavio, dopo essere stato nominato lo scorso dicembre al vertice della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Ente che tra l’altro è tra gli azionisti di Autofiori.

E' terminata in tarda mattinata l’assemblea per il rinnovo delle cariche, che ha conferito l'incarico a Lupi all'unanimità, per subentrare al savonese Luciano Pasquale.

La società del Gruppo di Novi Ligure che è anche il principale azionista di Autofiori attraverso la Salt (Società Autostrada Ligure Toscana) è anche concessionaria della A6 Savona, detiene il 71 per cento delle azioni, mentre le altre quote sono di Banca Carige (20%), Camera di Commercio Riviere di Liguria (4,8%), Autostrada Albenga-Garessio-Ceva (1,8%), Camera di Commercio di Genova (1,4%) e Comune di Ventimiglia (0,1%).