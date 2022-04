Lions Albenga, rinnovato il direttivo per il 2022/23: la presidenza del club affidata dal 1° luglio a Gianni Righello

A meno di due settimane dall'evento più importante dell’annata lionistica per il club di Albenga, il Lions Day che il 24 aprile accoglierà nella città delle Torri oltre 400 soci da Piemonte e Liguria, il Lions Club Albenga Host come da tradizione si è ritrovato per rinnovare le cariche in vista del prossimo anno sociale, a partire dalla elezione di Gianni Righello, individuato quale successore del presidente Vittorio Varalli.

“L’alta partecipazione dei Soci ha confermato, ancora una volta, la vitalità del Club - dice Gianni Righello, presidente eletto - Ringrazio per la fiducia accordatami e rimandando alla prima riunione del nuovo anno la presentazione delle attività dedicate alle persone ed al territorio dove i Soci vivono ed operano”.

Il presidente Varalli saluta così l’elezione di Righello, in carica dal primo luglio: “Si appresta il momento del passaggio del testimone al nuovo presidente, il caro amico Gianni Righello, con cui la continuità e la collaborazione saranno senz'altro garantite. Quella che sto vivendo è stata un’esperienza dì cui ringrazierò sempre i soci: abbiamo fatto tutti del nostro meglio, sia per il territorio che per le problematiche sociali che via via purtroppo si sono avvicendate e ci hanno trovati pronti a dare un aiuto. Un anno in cui il senso dì appartenenza è cresciuto ed ha fatto si che il Club fosse ancora più coeso. Ringrazio tutti i soci per il supporto e la partecipazione attiva che mi hanno sempre riservato durante tutto l’anno. Certo che proseguiremo con eguale entusiasmo, auguro al Presidente eletto buon lavoro per un proficuo anno lionistico”.

Il Direttivo sarà completato dal Giancarlo Mancuso (Vice Presidente), Paolo Vairo (Secondo vice presidente), confermati Segretario (Emilio Bosisio), Tesoriere (Davide Testa) Cerimoniere (Luciano Basso) e Leo Advisor (Diego Turco), mentre entrano in consiglio Marisa Brunengo, Marino Peirano, Nicolò Varalli. I Revisori dei Conti saranno Franco Passon e Carlo Basso. Eletti infine Coordinatore service Guido Fossati e Presidente comitato soci, Dario Zunino.

La serata è stata teatro anche dell’introduzione di due nuovi soci che sin da subito si caleranno nelle attività di servizio: si tratta della dottoressa Serena De Felice, 42enne medico estetico introdotta da Dario Zunino, e l’imprenditore nel settore delle onoranze funebri Vincenzo Nato, 35enne, introdotto da Raiko Radiuk.