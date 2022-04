Nuovi impianti di videosorveglianza urbana, i comuni di Stella, Albisola, Pontinvrea e Ortovero si aggiudicano i finanziamenti del Ministero

Stella, Albisola Superiore, Pontinvrea e Ortovero.

Questi i 4 comuni del savonese che si sono aggiudicati i finanziamenti dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza urbana. E' stata infatti approvata dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento per il 2021.

Il contributo statale è diretto a sostenere gli oneri sopportati dalle amministrazioni municipali per l’installazione dei sistemi previsti nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci e sulla base dei fondi stanziati, pari a 27 milioni di euro, i progetti che godranno del contributo sono 416 di cui 4 per la provincia di Savona.

"L’attribuzione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l’effetto di deterrenza", ha dichiarato la titolare del Viminale, preannunciando l’avvio di una nuova procedura di selezione dei progetti comunali per l’anno 2022, con una disponibilità di risorse complessivamente pari a 36 milioni di euro.

Al 77esimo posto si è posizionato il comune di Ortovero che tra i criteri ha un'elevata incidenza di criminalità e ha richiesto un importo complessivo di 63mila 314 euro con un importo cofinanziato di 25mila euro e un importo finanziato di 38mila 314 euro.

“Grazie al decreto legge 14/2017 e al decreto Sicurezza 1/2018 di Matteo Salvini sono in arrivo per i comuni di Stella, Pontinvrea e Albisola Superiore 240mila euro destinati a progetti di videosorveglianza urbana. Il ministero dell'Interno ha infatti stanziato ulteriori fondi per migliorare la sicurezza e la prevenzione sul territorio. In tal senso, ringraziamo per il proficuo lavoro il nostro sottosegretario Nicola Molteni. Si tratta dell’ennesimo atto concreto della Lega al governo, che in questo caso mira al rafforzamento delle politiche di sicurezza integrata a supporto dell'impegno di sindaci e amministrazioni locali”, hanno dichiarato il senatore ligure della Lega Francesco Bruzzone e il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli (responsabile Enti locali Lega Liguria).

Albisola Superiore si è piazzata al 122esimo posto, con un'elevatissima incidenza di criminalità, ha presentato un progetto complessivo di 246mila 674 euro, ha cofinanziato 80mila euro e un importo che verrà finanziato di 166mila 674 euro.

163esima invece Stella, con una poco elevata incidenza di criminalità, per un progetto complessivo di 177mila euro, ha stanziato 88mila 500 euro come cofinanziamento e un importo finanziato dal Ministero di 88mila 500 euro.

Al 289esimo posto il comune di Pontinvrea, con un'elevata incidenza di criminalità, ha un progetto da 42mila 484 euro, un importo cofinanziato di 10mila euro e 32mila 484 euro da fondi ministeriali.

Rimangono fuori dal finanziamento ma possono sperare per il 2022, i comuni di Borgio Verezzi, Stellanello, l'Unione dei Parchi del Beigua (Sassello e Urbe), Spotorno, Toirano, Altare, Alassio, Bardineto, Quiliano, Millesimo, Cairo Montenotte, Savona (capofila) e Albissola Marina, Giustenice, Tovo San Giacomo, Balestrino, Massimino, Celle Ligure, Roccavignale, Bormida, Carcare, Testico, Cosseria e Mallare.