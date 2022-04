Era stata rinvenuta tre giorni fa a Sassello una carcassa di un cinghiale e dopo gli esami dell'istituto Zooprofilattico è stata scongiurata la morte per la peste suina.

L'ungulato era stato trovato nella frazione Ligatta nella località Maddalena. Al 14 aprile i positivi sono 96, 59 per positività in Piemonte e 37 per positività in Liguria, con nessun caso nel savonese.

Il nuovo caso è stato riscontrato in provincia di Genova a Mignanego (sei le positività da quando è iniziata l’emergenza).