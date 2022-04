Albissola, posizionati i massi alla Margonara: fine lavori entro metà maggio

Sono stati posizionati tutti i massi nella massicciata però i lavori proseguiranno ancora fino alla metà di maggio.

Proseguono senza sosta ad Albissola Marina gli interventi di messa in sicurezza del terrapieno Margonara con l'intervento che ha per oggetto il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree pubbliche, situate all'estremità del tratto costiero del bacino portuale di Savona nel comune albissolese e utilizzate come parcheggio.

I lavori prevedono quindi una revisione della forma e della struttura del versante dell'opera di protezione basale, per migliorare la difesa in caso di mareggiata. Le lavorazioni che saranno gestite dalla ditta Cem, attraverso Ire, società in house di Autorità di Sistema Portuale, erano attesi da più di 3 anni dopo che la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 aveva di fatto eroso il terrapieno al piede del fronte su tutta la sua lunghezza (pari a 180 metri circa), causando il cedimento di una porzione di piazzale.

A seguito di quell'evento la scarpata a mare del terrapieno necessitava così di interventi urgenti di protezione e ripristino e il progetto prevede, la realizzazione di una scogliera radente, la regolarizzazione della scarpata e il suo rinforzo. Nella primavera del 2020 il comune albissolese aveva fatto realizzare un tratto di scogliera in massi di terza categoria con una estensione che si è attestata sui 14 metri con lo scopo di dar vita ad un primo ripristino della scarpata così da garantire la sicurezza del parcheggio.

"Appena si concluderanno gli interventi di Autorità Portuale, poseremo un pontile di 25 metri di legno oltre ad una discesa per arare le barche. Potevamo farlo 6 mesi fa ma stiamo aspettando la fine dei lavori" ha detto il sindaco Gianluca Nasuti.

Il comune nel frattempo ha ricevuto da tempo i finanziamenti per la pista ciclabile che collegherà la Madonnetta alla passeggiata degli Artisti.

"La nostra intenzione nel futuro è di far passare la passeggiata pedonale lungo il bordo della massicciata del parcheggio per rendere l'attuale marciapiede pista ciclabile" ha proseguito Nasuti.

Per i lavori sul parcheggio della Margonara però il tempo stringe e in vista dell'estate l'aria deve essere libera per accogliere i turisti.

"Entro primo di giugno avremo bisogno del parcheggio ma siamo nei tempi, non abbiamo ritardi, dovremo far quadrare tutto come previsto" conclude il primo cittadino albissolese.

Intanto si stanno per concludere gli interventi per l'importante ripascimento delle spiagge. L'amministrazione comunale grazie ad un contributo totale di 2 milioni e 50mila euro ricevuto dalla protezione civile tramite la Regione Liguria per i danni della mareggiata 2018, è intervenuta in questi per sistemare le spiagge albissolesi e creare una barriera protettiva in caso di violenti mareggiate.

In prima battuta era stato effettuato un ripascimento della spiaggia per creare anche una maggiore profondità dell'arenile, con la sabbia che era stata presa dalla foce del Sansobbia (così facendo il torrente viene anche messo in sicurezza) e in parte tramite sedimenti delle cave.

Poi sono stati utilizzati gli scogli della zona della Margonara tramite una chiatta dotata di gru per la realizzazione di due isole semi sommerse. Un'isola è presente tra i Bagni Sant'Antonio e i Bagni Colombo e l'altra tra i Bagni Sirena e la spiaggia libera davanti al comune e sono di 30 metri di lunghezza e 15/20 di larghezza, collocate a 100/120 metri al largo.