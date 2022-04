Disabili fatti scendere dal treno, UICI Liguria e Fand: "Fatto gravissimo"

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Fand (Federazione Associazioni nazionali disabili) stigmatizzano fortemente il fatto accaduto ieri nella Stazione di Genova Principe dove un gruppo di persone disabili sono state costrette a non partire con il treno regolarmente prenotato in anticipo, a causa di intemperanze di turisti.

"E' particolarmente increscioso che nel 2022 possano accadere ancora fatti di questa gravità e purtroppo questa è la cartina tornasole di quanto ancora la nostra società è indietro nell'integrazione delle persone disabili, nonostante lo sforzo che le nostre associazioni da anni fanno nelle scuole, negli ambienti di lavoro ecc... per educare la società alla diversità" commenta il presidente regionale UICI Liguria Arturo Vivaldi.

"Ritengo che sia stigmatizzabile anche il comportamento di Trenitalia che non ha saputo o voluto prendere una posizione decisa su quanto accaduto, costringendo non i turisti in chiaro torto, ma i ragazzi disabili, a salire su un pullman sostitutivo che ha il sapore di un ulteriore beffa".

"Ringrazio il governatore Toti e l'assessore Berrino per la rapida presa di posizione e spero che insieme alle nostre associazioni portino l'argomento in una prossima riunione in cui affrontare l'annoso problema dei trasporti in Liguria, soprattutto nel periodo estivo. Gli argomenti da affrontare saranno l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, ma anche quelle educative, che purtroppo, sia in Trenitalia, sia nella nostra società, pare siano ancora lontane da essere abbattute" conclude Vivaldi.