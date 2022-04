Federico ritrovato grazie alla giornalista Giovanna Botteri: è ricoverato a Tolone

" Ritrovato in Francia grazie a Giovanna Botteri e agli spettatori di 'Chi l’ha visto?', sta bene il giovane scomparso il 7 aprile dalla struttura che lo assiste in provincia di Savona ". A darne notizia è il profilo Instagram della nota trasmissione televisiva di RaiTre dedicata alla ricerca di persone scomparse.

" La corrispondente Rai da Parigi lo ha rintracciato in un ospedale della regione di Tolone, verificando le segnalazioni arrivate dopo l’appello del padre in trasmissione. Grazie a tutti " si legge inoltre sul popolare social network.

L'appello era stato lanciato una settimana fa proprio dal programma condotto da Federica Sciarelli. Federico Rossi, 24enne, aveva fatto perdere le sue tracce nel dicembre dello scorso anno (come già accaduto in passato) ed era stato poi trovato in buone condizioni di salute: recentemente, lo scorso 7 aprile, si era allontanato da Mioglia.