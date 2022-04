Albenga celebra il 25 aprile

Albenga celebra la Festa della Liberazione. Ecco il programma del prossimo 25 aprile: ore 9.45: Raduno in Piazza del Popolo presso il Monumento del Partigiano; ore 10.10: Breve saluto del Sindaco e orazione ufficiale del professore Marchisio.

A seguire presentazione del “Cammino della Memoria” a cura di Mario Moscardini. Partenza del corteo per il monumento alla Memoria Bunker alla Foce del Centa con percorso: viale Martiri della Liberta – via Fiume – via Trieste – via XXV Aprile – via Deportati Albenganesi.