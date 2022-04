Disabili fatti scendere dal treno, Pastorino (Linea Condivisa): "Servono politiche concrete per affrontare le problematiche della disabilità"

"Il governatore Toti e Trenitalia corrono ai ripari con regali e offerte di pace quando dovrebbero immediatamente sedersi a un tavolo e elaborare un piano triennale volto all'abbattimento di barriere architettoniche e non solo, per persone adulte e minori con qualsiasi tipo di disabilità, compresa quella cognitiva - dichiara Maria Tarzia, candidata della lista Linea Condivisa, Europa Verde e Lista Sansa per le amministrative genovesi - Bisogna smetterla di parlare solo a telecamere accese e con i giornalisti a fianco e ascoltare le famiglie con minori disabili anche lontano dai riflettori. Su 102 stazioni ferroviarie presenti in Liguria, solo 10 sono pienamente accessibili a chi ha disabilità. Servono meno proclami e più lavoro per garantire a cittadine e cittadini che hanno una disabilità il diritto alla mobilità".