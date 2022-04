Incidente sulla A10 all'altezza di Savona: due feriti lievi al San Paolo

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolti due mezzi, lungo l'autostrada A10 all'altezza di Savona in direzione Ventimiglia. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.00, ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa di Quiliano e dell'automedica del 118, oltre che dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: due persone sono state trasportate per accertamenti, in codice verde, all'ospedale San Paolo.