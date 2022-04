Alassio, voucher scuola per l'acquisto di libri di testo

"Al fine di contrastare la dispersione scolastica la Regione, in applicazione del decreto legislativo n. 63/2017, disciplina le borse di studio riferite al sistema nazionale di voucher da erogarsi agli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione, residenti in Liguria nell’anno scolastico di riferimento", cosi commenta Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche avvisa così i genitori degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado (superiori), per l'anno scolastico 2021/2022, residenti in Liguria, dell'opportunità di richiedere una Borsa di Studio-Voucher, finalizzata all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.

"Possono accedere al beneficio le famiglie con un livello ISEE non superiore ad euro 15.748,78 - aggiunge Macheda - e la borsa di studio è concessa al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado (superiori) nell'anno scolastico 2021/2022".

La Borsa di studio - Voucher è finalizzata all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale.

"L’importo minimo della borsa di studio - prosegue l'Assessore - è di € 200,00. Tuttavia, qualora gli studenti inseriti nella graduatoria siano tutti beneficiari dell’importo minimo della borsa di studio (€ 200,00), il valore unitario sarà riproporzionato, in uguale misura, sino ad un massimo di € 500,00, in base alla disponibilità delle risorse".

Prima della presentazione della domanda, che può essere inoltrata solo per via informatica, occorre essere in possesso di: 1. identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) del genitore richiedente in caso di minori o dello studente se maggiorenne; 2. codice fiscale dello studente; 3. attestazione I.S.E.E. ordinario 2022 in corso di validità da richiedere presso un C.A.A.F. (Centro Autorizzato all'Assistenza Fiscale) oppure da compilare accedendo al sito INPS. Tale attestazione non deve: superare i limiti stabiliti dal bando di concorso, ossia euro 15.748,78; e non deve riportare annotazioni e e/o difformità.

I soggetti che intendono partecipare al concorso per borsa di studio - Voucher sono tenuti a compilare l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato nel sito istituzionale www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per lo Studente e l’Orientamento (ALiSEO) e compiendo le seguenti operazioni: - accedere al banner “Domande borse di studio - Voucher a. s. 2021/2022 on line”; - compilare correttamente la domanda, inserendo tutti i dati richiesti; - salvare le informazioni inserite e inoltrare la domanda.

Al termine della procedura informatica, il richiedente il beneficio, se la domanda è stata inoltrata correttamente, riceve una mail di conferma nella quale viene riportato il numero della pratica. Il richiedente il beneficio deve successivamente stampare o salvare in formato pdf la ricevuta della domanda che deve essere conservata. Le richieste di Borsa di studio – Voucher devono essere compilate ed inoltrate con le suddette modalità entro e non oltre il 31 maggio 2022. Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.

Per informazioni ed assistenza nella compilazione della domanda on line telefonare o scrivere ad ALiSEO – Servizio Benefici Economici al numero 840848028 al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito (da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato) operativo fino al 31 maggio 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’indirizzo di posta elettronica: borsescolastiche@aliseo.liguria.it. Sul sito del comune di Alassio, alla voce Avvisi tutte le informazioni e la modulistica.