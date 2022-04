Tamponamento tra tre mezzi pesanti sulla A10: un ferito in codice giallo, code nel tratto Albisola-Savona (FOTO e VIDEO)

Tamponamento tra tre mezzi pesanti questa mattina lungo l'autostrada A10 tra Albisola e Savona in direzione del confine di Stato.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 6. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine.

Un camionista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. L'incidente ha causato disagi alla viabilità con code per 3 chilometri segnalati da Autostrada per l'Italia, la società che gestisce la tratta.