Sole, mare e solidarietà: la Croce Bianca di Albenga aderisce al progetto "Vacanze Volontariato"

Anche quest'anno la Croce Bianca di Albenga aderirà al progetto "Vacanze Volontariato" per l'accoglienza di militi attivi dalle altre pubbliche assistenze, per tutto l’anno solare, a un massimo di 3 volontari per volta.

L'associazione metterà a disposizione degli aderenti al progetto i locali della sua sede, con un alloggio comprensivo di letti singoli e bagno e, in comune coi volontari dell'ente, cucina, salone militi, tv e rete Wi-Fi.

Per fare richiesta e trascorrere almeno una settimana nella cittadina rivierasca (tempo minimo di permanenza è infatti di sette giorni, con arrivo da concordare il sabato o la domenica) è necessaria la maggiore età, il modulo di iscrizione sottoscritto da parte del Presidente della propria associazione per la certificazione di milite attivo e la divisa da milite della pubblica assistenza a cui si aderisce, oltre a doti di serietà e correttezza.

La disponibilità giornaliera richiesta è di un turno di 6 ore suddiviso tra mattino, pomeriggio, sera e notte, da concordare con la Direzione dei Servizi.

Per informazioni e/o adesioni è possibile contattare il numero di telefono 018250348 – 0182555555, oppure l’indirizzo mail crocebiancaalbenga@gmail.com