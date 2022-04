Sicurezza balneare, la Capitaneria di Porto di Savona emana la nuova Ordinanza

In vista della stagione estiva, è stata emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona una nuova Ordinanza per garantire la sicurezza dei bagnanti. SI tratta dell’ Ordinanza N.59/2022 di “di Sicurezza Balneare” che stabilisce le norme di sicurezza da tenere in mare, con particolare riferimento a quelle turistico balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

La nuova ordinanza, che rinnova e sostituisce la precedente che risale al 2018, sarà affissa presso tutti gli stabilimenti balneari e strutture della costa, ed è già consultabile/scaricabile gratuitamente su QUESTO LINK

L’emanazione della nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare si è resa possibile grazie al coinvolgimento, in sede di riunione, dei Comuni rivieraschi, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, della Sns, della FIn, nonché delle associazioni di categoria, che hanno condiviso l’obiettivo di procedere ad una rivisitazione della precedente ordinanza, cementando il rapporto di leale collaborazione che da sempre contraddistingue i suddetti enti.

In linea generale, l’ordinanza di sicurezza balneare è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi pubblici del mare, siano essi per diletto o per lavoro, in un periodo intenso come è quello estivo. Come tale, deve necessariamente tenere in considerazione delle esigenze delle realtà locali contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza. Le modifiche introdotte con la nuova Ordinanza nascono dunque anche dal proficuo, opportuno e doveroso scambio di informazioni con gli operatori di settore e con le Amministrazioni comunali.