Varazze in festa, ritorna la tradizionale processione di Santa Caterina (FOTO E VIDEO)

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19 è tornata l'antica processione a Varazze per la festa di Santa Caterina, secondo quanto stabilito ad inizio mese in comune durante una riunione tra il Comune, il parroco don Claudio Doglio, i rappresentanti delle confraternite e della Protezione Civile e altre realtà territoriali.

Nel 2020 e 2021 infatti si era svolta in forma ridotta ma con un valore spirituale più che mai intatto.

La processione è ritornata a veder partecipare i cittadini e le istituzioni che sono partite dalla Statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la benedizione al mare terminando in Piazza Santa Caterina dove al termine della messa è stato effettuato il pellegrinaggio al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina) per la celebrazione del rito e lo scioglimento del voto.

Un giorno praticamente che si attende 365 giorni l'anno e che vede la città fermarsi in una giornata di commozione, devozione, gioia, sentimento immersa nello stupefacente "ballo" dei cristi nella navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

La celebrazione era partita gia ieri da piazza San Nazario con l'inizio il cammino verso la statua di santa Caterina alla Marina di Varazze, dove è stato svolto l'omaggio floreale e la benedizione della città. Alle 21:30 in piazza sant'Ambrogio si è svolto il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero.