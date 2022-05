Operazione contro le truffe online romantiche e informatiche, i complimenti del Prefetto Cananà ai carabinieri

Il Prefetto Antonio Cananà esprime le proprie congratulazioni al Comando provinciale dei Carabinieri per l’odierna operazione di polizia che, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dall’Autorità Giudiziaria, ha portato all’arresto, alla denuncia a piede libero o al divieto di allontanamento dalla provincia di residenza di oltre 70 cittadini stranieri complessivamente, tutti indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro illecitamente acquisito.

"Questa operazione conferma come, congiuntamente all'impegno costante sul fronte del contenimento della pandemia, l'azione di contrasto del crimine organizzato non sia mai venuta meno, conformemente a quelle che sono le priorità d’azione delle Forze di polizia", ha dichiarato il Prefetto.