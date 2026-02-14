La vera storia dei Baci Perugina e come prepararli in casa

Il giorno di san Valentino, la festa degli innamorati, è tradizione per molte coppie regalarsi i Baci Perugina come simbolo d’amore. Tutti lo conoscono, tutti hanno assaggiato almeno una volta questo cioccolatino, ma non tutti sanno com’è nato.

Il Bacio è frutto dell’idea di Luisa Spagnoli per riciclare nocciole e pezzi di cioccolato, “scarti di produzione” della sua azienda. Nasce così nel 1922 il famoso cioccolatino che Luisa chiamerà cazzotto per la forma di un piccolo pugno, ma che Giovanni Buitoni rinominerà Bacio, vista la dolcezza.

E non c’è Bacio Perugina senza il bigliettino che lo avvolge. Leggenda vuole che il cartiglio derivi dall’abitudine di Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, amanti segreti, di scambiarsi messaggi d’amore nascosti nei cioccolatini.

Vera o falsa che sia questa storia, c’è la certezza del successo avuto dai Baci Perugina. Ma perché non prepararli in casa? Niente di così complicato, tutt’altro. E per incartarli potrete utilizzare della carta stagnola e magari metterci dentro anche un bel bigliettino scritto a mano, per un effetto wow davvero assicurato.

Iniziate procurandovi 250 g di nocciole tostate, mettetene da parte una ventina e tritate le rimanenti. Aggiungete alle nocciole tritate 250 g di Nutella e 70 g di cacao amaro in polvere. Amalgamate il tutto per rendere il composto molto omogeneo. Formate delle palline e su ognuna metteteci una nocciola intera, poi fatele riposare per almeno 5 ore in frigo.

Quindi, sciogliete 150 g di cioccolato fondente, mettete le palline su una griglia e fateci colare il cioccolato fuso su ognuna. Mettete i cioccolatini su un vassoio ricoperto di carta forno e fateli addensare in frigo.

A questo punto i Baci Perugina fatti in casa sono pronti per essere incartati e regalati. Si conservano fino a 2 settimane, ma credo spariranno in meno tempo!