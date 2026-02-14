Albisola e Stella, addio al vecchio Pannello a Messaggio Variabile: ha funzionato solo un giorno in oltre 30 anni

"Dopo oltre 30 anni di attesa (e un’onorata carriera di un solo giorno di effettivo funzionamento), Anas ha finalmente dato il via alle operazioni di smontaggio del vecchio Pannello a Messaggio Variabile situato presso il tiro a volo, appena dopo il confine del nostro Comune e all’ingresso di quello di Albisola Superiore".

Ad annunciarlo è il sindaco di Stella, Andrea Castellini. Un pannello che in più di un'occasione è stato criticato dai cittadini visto che non è mai stato funzionante.

"Non si tratta solo di una semplice rimozione, ma di un vero e proprio salto nel futuro per la nostra viabilità. L’intervento prevede l’installazione di due nuovi PMV di ultima generazione: uno in direzione Valle, che informerà tempestivamente chi si dirige verso l’interno su percorribilità, chiusure e cantieri, e l'altro in direzione Mare, che agevolerà il flusso verso la costa e l’autostrada, segnalando in tempo reale incidenti o code e evitando che i conducenti restino intrappolati nel traffico" spiega il primo cittadino stellese.

"Questi dispositivi saranno strumenti fondamentali per la sicurezza, fungendo da 'sentinelle' tecnologiche capaci di comunicare istantaneamente criticità legate alla percorribilità o alla manutenzione stradale" aggiunge Castellini.

"Traguardi come questo non si raggiungono da soli. Voglio ringraziare ovviamente l’Anas per aver eseguito questo oneroso intervento di sostituzione e ampliamento e il sindaco di Albisola Superiore per aver condiviso questa battaglia e averci supportato nel pressare con insistenza Anas. Fare squadra tra Comuni è l'unico modo per dare voce alle esigenze del nostro territorio - conclude il Sindaco - Dopo decenni abbiamo finalmente sbloccato una situazione simbolica e pratica. La Valle Erro merita infrastrutture moderne e informazioni puntuali".