Elezioni Noli 2022, il candidato sindaco Marino Pastorino si presenta: "Costruiamo insieme il futuro di Noli"

Oltre al nome dei candidati, si sono affrontati i temi inseriti nel programma elettorale concentrandosi con particolare attenzioni sui problemi esistenti oggi e di estrema importanza nel comune nolese che il geometra in pensione non riesce proprio a digerire.

Uno su tutti il decoro: "Lasciare i cassonetti aperti ai turisti nel week end, rivedere gli stessi e trovare loro una nuova sistemazione, pulirli con frequenza e posizionarne qualcuno nuovo e in più: basti pensare che per buttare le deiezioni dei propri animali ci si deve spostare da via Monastero a via Colombo".

Nel programma attenzione alla mobilità sostenibile "collocando colonnine elettriche per ricaricare i veicoli in piazzale Rosselli", alla Sicurezza "con l'installazione di un sistema di videosorveglianza attivo h24 a Noli e nelle frazioni di Voze e Tosse", alla Sanità "ridando ai nolesi un ambulatorio per prelievi sanguigni, importantissimo per la comunità" ma anche ai Servizi come "creare posti rosa per donne incinta".