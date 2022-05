Insulti sessisti ai danni di Giulia Giorgi, Mai (Lega): "Solidarietà e vicinanza al nostro vicesindaco del Comune della Spezia"

“Insulto sessista e manifesto elettorale sfregiato ai danni di Giulia Giorgi. Una vergogna. Piena solidarietà e vicinanza al nostro vicesindaco del Comune della Spezia, vittima di un’ignobile e vile offesa. Un atto che non può e non deve essere tollerato. Non è la prima volta che una giovane donna ligure, impegnata in politica, viene colpita da insulti sessisti. Un altro esempio è stato quello, un paio di settimane fa, del nostro assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli. Ribadisco la mia solidarietà e vicinanza a Giulia e a tutte le donne, che purtroppo ogni giorno sono vittime di simili attacchi sessisti”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).