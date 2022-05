Celle in lutto per la scomparsa di Giuseppe "Pino" Giacchero

"Un uomo buono e giusto".

Queste le parole che racchiudono nel miglior modo possibile Giuseppe "Pino" Giacchero, mancato all'età di 90 anni.

Celle è da ieri in lutto per la scomparsa di uno dei volti storici del paese, sempre gentile e disponibile con tutti.

Il più anziano pescivendolo del mercato di Savona, negli anni ha sempre aiutato la moglie Franca nella pescheria-friggitoria "Franca Stelin", dividendosi nella sua grande passione per la gestione del suo orto in via Sanda.

Lascia sua moglie, la figlia Ines, il genero Aldo, la nipote Irene e tutti i parenti.

Il funerale verrà celebrato venerdì 6 maggio alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Celle.