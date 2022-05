Raccolta differenziata porta a porta: "Impegno per Carcare" interroga il sindaco

"Impegno per Carcare" interroga il sindaco Christian De Vecchi in merito all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto della spazzatura con modalità porta a porta e servizi accessori con smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

"Lo scorso dicembre la società Proteo s.c.s, con una nota recapitata al comune, ha comunicato la cessione del ramo di azienda (quello descritto nella premessa, ndr) all'azienda EGEA Ambiente s.r.l. con sede ad Alba" spiegano i consiglieri del gruppo di opposizione.

Con delibera di giunta, in attesa dell'entrata in servizio dell'A.T.O. provinciale, l'amministrazione De Vecchi ha affidato questo servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 per un tempo di 4 mesi, alla società EGEA Ambiente, fermo restando le condizioni e i prezzi stipulati nel contratto del 27 settembre 2017 tra il comune e Proteo.

Nell'interrogazione i consiglieri del gruppo "Impegno per Carcare" chiedono di conoscere se successivamente alla data del 1° gennaio 2022 è stata approvata una delibera di riaffido alla società Proteo: "Se confermato, come mai non risulta pubblicata sull'albo pretorio - aggiungono dall'opposizione - In caso di risposta negativa, siamo a chiedere le motivazione per cui in data 11 marzo 2022 con determinazione numero 264 è stata immotivatamente liquidata la somma di 96.555,62 euro alla società Proteo che di fatto non aveva rapporti con questa amministrazione".

"Inoltre - concludono da "Impegno per Carcare" - chiediamo di precisare sia le motivazioni per cui alla data della presente interrogazione (2 maggio, ndr) non risulta pubblicata la richiamata determinazione numero 264, essendo invece presenti in archivio le delibere precedenti e successive, sia di giustificare i motivi per cui in questo caso, come già accaduto in passato, questo gruppo consiliare ha dovuto ricorrere agli uffici per ottenere la documentazione spettante di diritto e non presente agli atti come già denunciato nel Consiglio comunale dello scorso 28 aprile".