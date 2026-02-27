Savona, incontro pubblico da Rifondazione Comunista: perché votare NO al referendum

“Nel pieno di una campagna referendaria iniziata molto prima rispetto al consueto mese di pertinenza del confronto tra le diverse posizioni, si pone la necessità di capire la (contro)riforma di Meloni e Nordio riguardante sette articoli della Costituzione che tanto sul piano tecnico quanto su quello politico vanno a cambiare radicalmente il rapporto tra i poteri dello Stato”.
Lo dicono in una nota dal Partito della Rifondazione Comunista Federazione provinciale di Savona.
“Abbiamo chiesto ad alcuni esponenti del mondo del diritto di illustrare nel merito il quesito referendario per comprendere tutte le sfaccettature entro il contesto politico e sociale attuale”.
Sabato 28 febbraio, alle 16.30, alla Società "Generale" APS di via San Lorenzo 25 R a Savona, si terrà a questo proposito un incontro pubblico dal titolo "Perché votare NO al referendum" con PAOLO LUPPI, magistrato in pensione, e MARIO NOBERASCO, avvocato.
“Invitiamo la cittadinanza a presenziare per un dibattito aperto e franco partendo dall'esposizione delle ragioni del NO alla (contro)riforma di Meloni e Nordio che va ad intaccare sostanzialmente l'equilibrio dei poteri dello Stato a tutto vantaggio del governo, a tutto scapito della Magistratura, pregiudicando così l'assetto democratico della Repubblica”, concludono.